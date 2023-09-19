В Екатеринбурге подросток выстрелил в голову своему другу

В Екатеринбурге 15-летний подросток случайно выстрелил из пневматического пистолета в своего друга. Пуля попала в голову. К счастью, здоровью мальчика ничего не угрожает. Начата проверка.

«По предварительным данным, выстрел был произведен подростком по неосторожности, жизни и здоровью пострадавшего юноши ничто не угрожает, ему оказана необходимая медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, добавив, что отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга начала проверка.

Подростков опросят, а также проведут экспертизу, которая установит степень тяжести вреда здоровью потерпевшего. Также следователям предстоит выяснить, как у подростков появился пневматический пистолет.12:29

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»