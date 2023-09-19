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Вторник, 19 сентября 2023, 12:45 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге пройдут дожди, но затем вернется бабье лето

На Урал надвигается атмосферный фронт, который вызовет кратковременные дожди. Температура воздуха понизится: днем ожидается +13…+18°, ночью будет холодно от +3 до +8°, сообщает Уральский гидрометцентр.

В Екатеринбурге небольшой дождь пройдет сегодня. Но в последующие дни значительных осадков не будет. А к выходным снова потеплеет, днем воздух будет прогреваться до +22°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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