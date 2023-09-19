В Карпинске 7-летняя девочка сломала позвоночник, прыгая на батуте

В Карпинске прокуратура организовала проверку из-за травмирования ребенка на батуте. Несчастный случай произошел 17 сентября на открытии парка Угольщиков после реконструкции. Первоклассница во время игры прыгала на батуте и получила компрессионный перелом позвоночника. Сейчас девочка находится в больнице Краснотурьинска, ей оказывается необходимая медицинская помощь.



Местные жители в соцсетях пишут, что в тот день в парке на батутах была огромная давка. «Организаторы могли бы поставить какие-то ограждения, где дети обувались. Чтобы было хоть какое- то пространство, и люди не давили друг друга. С другой стороны само по себе место, я считаю, было не подходящим для установки такого аттракциона», – рассказала жительница Карпинска.



«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будут выяснены обстоятельства травмирования ребенка, дана оценка соблюдению законодательства при эксплуатации игрового оборудования, а также законности его размещения», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Карпинск, Ангелина Сергеева

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