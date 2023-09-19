Свердловские потребители задолжали энергетикам 6,3 млрд рублей

Общая задолженность за тепло потребителей Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» по состоянию на 1 сентября составила 6 млрд 299 млн 591 тысячу рублей. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции директор филиала по работе с дебиторскими задолженностями Дмитрий Прилежаев. Он уточнил, что только 970 млн рублей из этой суммы приходится на долю физических лиц. Самые крупные должники – управляющие компании и ТСЖ, их совокупная задолженность – 3 млрд 366 млн рублей.

Рекордсмены среди них – екатеринбургские УК «Лазурит» (121,7 млн рублей) и УК «Народная» (30,9 млн рублей), а также первоуральские ООО «Даниловское» (79,2 млн рублей) и «Дом Плюс» (81,2 млн рублей).

Бюджетные организации задолжали за тепло в общей сложности 426 млн рублей, промышленные – 313,5 млн.

Территориально больше всего долгов накопилось в Екатеринбурге – 4,4 млрд рублей. Потребители Нижней Туры задолжали за тепло 1 млрд 85 млн рублей, Первоуральска – 564,5 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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