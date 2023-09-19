В Асбесте пропала 13-летняя девочка

В Асбесте четыре дня ищут 13-летнюю Викторию Цыганкову. Девочка ушла из дома 15 сентября около 16:30 часов и до сих пор не вернулась. Она была одета в голубые джинсы, черную спортивную кофту и жилетку, в белых кроссовках.

В полиции Асбеста рассказали о приметах пропавшей: рост 175 см., худощавого телосложения, лицо овальное, волосы черные до плеч, нос прямой, губы толстые, глаза зеленые.

При обнаружении девочки просят сообщать в МО МВД России «Асбестовский» по телефону 8(34365) 2-04-02, 8(34365) 2-03-27.

Асбест, Ангелина Сергеева

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