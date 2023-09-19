СК проверит батуты в Карпинске после несчастного случая с 7-летней девочкой

Следственный комитет подключился к расследованию инцидента с травмированием девочки на батуте в Карпинске. Ситуация проверяется на наличие признаков преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Напомним, несчастный случай произошел 17 сентября во время открытия парка Угольщиков. Семилетняя девочка, прыгая на батуте, получила компрессионный перелом позвоночника. Сейчас ребенок находится в больнице. Местные жители пишут в соцсетях, что на аттракционе в тот день была большая давка.

Следователи назначили экспертизу для определения степени тяжести травмирования ребенка. После выяснения всех обстоятельств происшествия будет дана правовая оценка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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