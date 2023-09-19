Проспект Ленина перекроют ради съемок кино

В центре Екатеринбурга на одну ночь перекроют проспект Ленина ради съемок кино.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, режиссер Илья Фарфель снимет у Дома Севастьянова финальную сцену фильма «Адам и Ева 2.0». Главные роли исполняют Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев. Выход кинокартины назначен на лето 2024 года.

Ради съемок закроют движение транспорта по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы 8 марта, с 21:00 27 сентября до 08:00 28 сентября 2023 года.

Илья Фарфель был режиссером фильмов: «Отчаянные дольщики» (2021), «Прорвемся» (2018), «21-й Псалом» (2009), участвовал в создании сериалов: «Война семей» (2020), «Короче» (2019).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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