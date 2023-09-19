В регионах УрФО установили зоны подтоплений для введения ограничений по застройке

В уральском полпредстве сегодня прошло совещание полпреда Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами. Чиновники обсудили установление границ зон подтопления в регионах Уральского федерального округа.

«Установление зон с особыми условиями использования территорий обеспечивает безопасность жителей, упорядоченную застройку таких земель и помогает строго контролировать соблюдение ограничений, в том числе ведение хозяйственной деятельности на них», – подчеркнул Владимир Якушев.

Градостроительное законодательство определяет виды возможного строительства в зонах подтопления и затопления, а также условия строительства. Но все эти требования начинают работать, если зоны определены и зафиксированы в Едином государственном реестре недвижимости.

Лидером по числу таких территорий стала Свердловская область – в регионе определено 3 429 участков подтопления и затопления. Далее в порядке убывания: в ХМАО – 593, в Челябинской области – 324, в Тюменской области – 170, в Курганской области – 84, в ЯНАО – 4.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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