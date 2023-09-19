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Вторник, 19 сентября 2023, 16:31 мск

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В Асбесте нашли пропавшую 13-летнюю девочку

Инспекторы ПДН нашли потерявшуюся 13-летнюю Викторию Цыганкову из Асбеста. Девочку передали ее законным представителям, сообщили в полиции.

Напомним, школьница ушла из дома 15 сентября и отсутствовала четыре дня. Сейчас полицейские выясняют, где все это время находилась девочка-подросток. О состоянии ребенка не сообщается.

Асбест, Ангелина Сергеева

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