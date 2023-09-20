Движение на тюменской трассе перекроют на час

В среду, 20 сентября, будет временно перекрыто движение на автодороге Екатеринбург – Тюмень (Р-351) на участке км 176+703 с 13:00 до 14:00.

Как сообщает Уралуправтодор, здесь будут демонтировать балки пролетных строений на путепроводе через железную дорогу.

Объезд будет организован по улицам Кирова, Ленина, Некрасова в пгт Пышма и по дороге регионального значения «рп. Пышма – с. Чупино», «с.Яр – с. Куяровское».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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