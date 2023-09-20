Меньше трети россиян считают нужным каждый год прививаться от гриппа

Чуть больше трети работодателей в России проводит массовую вакцинацию сотрудников от гриппа, при этом за то, чтобы прививаться каждый год выступают меньше трети работников. Таковы результаты исследования портала Superjob. Прививки организуют 38% работодателей. Еще 8% компаний закупают медицинские маски, в 5% – проводят санитарную обработку помещений. В 28% компаний никаких мер не принимают.

«Опрос показал: каждый второй считает, что прививку от гриппа не нужно делать ежегодно (51%), и только 28% – за вакцинацию при отсутствии противопоказаний, причем чаще остальных ее поддерживают респонденты моложе 34 лет (33%). За год сторонников прививок от гриппа среди россиян стало чуть больше (25% – в 2022 году, 28% – сейчас), а работодателей, организующих вакцинацию, напротив, меньше на 4%», – говорится в исследовании.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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