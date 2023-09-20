Под Екатеринбургом столкнулись две фуры-попутки. Есть погибший

Сегодня днем на подъезде к Екатеринбургу на трассе Екатеринбург-Челябинск произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, грузовой Mercedes столкнулся с КаМАЗом, который двигался в ту же сторону. Водитель иномарки скончался в машине скорой помощи, водителю отечественной фуры оказывают медицинскую помощь.

«Движение транспорта в сторону Челябинска на месте происшествия организовано в одну полосу. Инспекторы ДПС помогают автомобилистам в проезде данного участка», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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