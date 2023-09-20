Заксо одобрило передачу Екатеринбургу дорог и инфраструктуры стоимостью 2,7 млрд рублей

Сегодня на внеочередном заседании заксо депутаты одобрили передачу 9 объектов в Новокольцовском районе из собственности Свердловской области в собственность города Екатеринбурга.

Министр строительства Михаил Волков пояснил депутатам, что речь идет об объектах, которые были построены в рамках подготовки к Международному фестивалю университетского спорта. Их оценочная стоимость – 2,7 млрд рублей. Городу планируется передать несколько участков УДС, в частности – улицу Синарскую от Александровского бульвара до улицы Новокольцовской (609 м), улицу Центральную от Александровского бульвара до Новокольцовской (1171 м), улицу Новокольцовскую от Транспортного кольца до Синарской (650 м), улицу Промышленную-2 от Новокольцовской до Промышленной-1 (1298 м), улицу Новокольцовскую от Центральной до пикета 7 (426 м).

Также в собственность города перейдут участок водоканала длиной 1165 м, ЛЭП длиной 877 м, очистные сооружения. Расходы на техническое обслуживание и содержание этих объектов оцениваются в 12,7 млн рублей в месяц.

Депутаты предложение поддержали едногласно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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