Сегодня – день предпразднества Рождества Богородицы

Сегодня, 20 сентября – день предпразднства Рождества Богородицы, ежегодно отмечаемого 21 сентября, двунадесятого богородичного праздника.

Предпразднство означает, что начинается период перед большим праздником, когда на богослужениях читают молитвы, посвященные наступающему событию, поясняют в пресс-службе екатеринбургской епархии.

Рождество Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии празднуется Церковью как день всемирной радости. Рождество Божией Матери ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться великие и утешительные обетования Божии о спасении рода человеческого.

Сегодня в 17 часов во всех храмах Свердловской области состоятся всенощные бдения, посвященные одному из главных церковных праздников.

Екатеринбург, Елена Васильева

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