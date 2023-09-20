Сегодня – день предпразднества Рождества Богородицы

Сегодня, 20 сентября – день предпразднства Рождества Богородицы, ежегодно отмечаемого 21 сентября, двунадесятого богородичного праздника.
Предпразднство означает, что начинается период перед большим праздником, когда на богослужениях читают молитвы, посвященные наступающему событию, поясняют в пресс-службе екатеринбургской епархии.
Рождество Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии празднуется Церковью как день всемирной радости. Рождество Божией Матери ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться великие и утешительные обетования Божии о спасении рода человеческого.
Сегодня в 17 часов во всех храмах Свердловской области состоятся всенощные бдения, посвященные одному из главных церковных праздников.
Екатеринбург, Елена Васильева
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