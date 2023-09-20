Астрофизики спрогнозировали сильный рост солнечной активности

Активность на Солнце, которая сократилась минувшим летом, через некоторое время начнет расти, а пик ученые ожидают или в первой половине 2024 года или в его середине, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

«Мнение о том, что мы весной прошли пик солнечной активности, а сейчас находимся на ветви спада, вероятно является ошибочным. Подавляющее большинство моделей продолжает ставить максимум на 2024 год (а некоторые и на 2025 год), даже с учетом последних данных, – говорится в сообщении. – Летом, несмотря на внешнее затишье, рост цикла не только продолжался, но и вышел на максимальные за 20 лет числа Вольфа. Достигнутые значения при этом превысили пики предыдущего цикла, наблюдавшиеся в 2012 и 2014 годы. Таким образом, текущий цикл с номером 25 уже превысил по амплитуде предыдущий 24 цикл, хотя пока и уступает 23 циклу с максимумом в 2001 году. Можно заметить, что наиболее высокий уровень солнечной активности за последнее столетие был достигнут в 1950-1960-х годах и превышал тогда текущую активность Солнца почти в 2 раза».

По мнению ученых Лаборатории солнечной астрономии, уже этой осенью число и сила вспышек на Солнце вырастет, увеличится и число геомагнитных бурь. «Наблюдения Солнца подтверждают этот сценарий. Последние две недели происходит рост числа вспышек. За вторую неделю сентября их произошло примерно в 2 раза больше, чем за первую неделю. Также за первую половину месяца зарегистрировано уже две магнитных бури. Для сравнения, за всё прошедшее лето, как уже отмечалось, магнитных бурь было только три», – отметили физики.

При этом за последние полтора года, что активность Солнца растет, ученые не зарегистрировали ни одной экстремально сильной вспышки. «Пока наиболее сильным событием является вспышка уровня X2.2 от 17 февраля 2023 года. При этом, в текущем XXI веке регистрировались события уровня X20 (например, в 2001 году во время максимума 23-го цикла). Всё это усиливает также ощущение, что Солнце пока придерживает часть энергии, и стадия основного роста сейчас впереди», – спрогнозировали в ИКИ и ИСЗФ РАН.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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