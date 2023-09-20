Чиновники агитируют уральских манси открывать собственный бизнес

Представители коренного малого народа Севера – манси, живущие в Свердловской области, могут получить от региональных властей помощь на открытие собственного дела. Как сообщили в ДИПе, сегодня эту тему с ивдельскими манси обсудили министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, глава Ивделя Владимир Михель. В настоящее время в Ивдельском городском округе проживает 138 человек представителей коренного народа севера.

Руслан Садыков отметил, что сфера приложения усилий манси может быть разнообразной – от сбора и реализации дикоросов, рыбы и пушнины до производства уникальной швейной и сувенирной продукции и оказания туристических услуг. По социальному контракту на открытие собственного дела манси, как и другие уральцы, могут получить 350 тысяч рублей, на развитие личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Кроме того, у департамента по развитию туризма есть планы привлекать манси в качестве проводников для туристических групп.

Как сообщалось, до конца 2023 года в Ивдельском городском округе на пути следования к перевалу Дятлова будут установлены 11 глэмпингов с использованием федеральной грантовой поддержки в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ивдель, Елена Владимирова

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