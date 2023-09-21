Врачи рассказали о состоянии екатеринбурженки, упавшей под колеса метропоезда

Медики рассказали о состоянии жительницы Екатеринбурга, которая упала на рельсы под поезд метро на станции «Проспект Космонавтов». Девушка по-прежнему в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. Она находится на интенсивной терапии в реанимационном отделении 36-й городской больницы.
Напомним, СМИ сообщали, что пострадавшая беременна на третьем месяце. По некоторым данным, у нее закружилась голова, и она упала под поезд.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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