Студентка УрФУ получила билет в Арктику за проект использования дронов в экомониторинге

Студентка УрФУ Екатерина Сатонина, которая разработала проект экологического мониторинга с помощью беспилотников, отправится на Крайний Север в числе 10 победителей конкурса молодых ученых «Билет в Арктику».

В конкурсе участвовало более 300 тысяч молодых людей со всей страны. Он проводился в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Как сообщили в ДИПе, студентка факультета «Института естественных наук и математики» УрФУ Екатерина Сатонина представила работу по теме «Мониторинг экологической ситуации с использованием беспилотных летательных аппаратов». Ее проект предполагает создание специальных беспилотных летательных аппаратов, которые будут оснащены камерами и датчиками для мониторинга экологической ситуации.

«Благодаря беспилотникам можно будет быстро реагировать и предотвращать экологические катастрофы в Арктическом регионе. Также они могут использоваться для контроля состояния ледовых покровов и изменений климата, чтобы изучать и прогнозировать влияние глобального потепления на Арктику», – рассказала Екатерина.

Помимо Екатерины Сатониной в число победителей вошли студенты из Благовещенска, Москвы, Обнинска, Санкт-Петербурга и Саратова. В октябре они отправятся в арктическую экспедицию, посетят атомный ледоход «Ленин», предприятия Мурманской области и других северных регионов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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