В Свердловской области сохраняется риск лесных пожаров

Уральские метеорологи выпустили предупреждение о высокой пожарной опасности в отдельных районах Свердловской области. Установлен 4 класс горимости леса по региональной шкале. Предупреждение действует с 21 по 23 сентября.

В ближайшие дни на Среднем Урале будет по-осеннему теплая и преимущественно сухая погода. Слабые дожди прогнозируются в пятницу, 22 сентября. Ночью возможны заморозки до -2°, а днем воздух будет прогреваться до +17...+19°.

Напомним, особый противопожарный режим на территории Свердловской области был отменен 15 сентября. На сегодняшний день нет запрета на разведение костров и сжигание сухой травы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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