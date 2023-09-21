В свердловском УГИБДД произошел технический сбой

В Госавтоинспекции Свердловской области сегодня произошел технический сбой.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД, сбой повлиял на оказание услуг по регистрации транспортных средств, выдаче водительских удостоверений, приема экзаменов.

«По техническим причинам 21 сентября 2023 года государственные услуги во всех отделениях РЭО Госавтоинспекции Свердловской области временно не оказываются. Приносим свои извинения за возникшие неудобства. О возобновлении работы сервисов по оказанию госуслуг свердловская Госавтоинспекция сообщит дополнительно», – заявили в ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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