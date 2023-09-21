Уралец заплатит 800 тысяч гостю, в которого выстрелил из карабина

Пенсионер из Артемовского заплатит своему соседу более 800 тысяч рублей за то, что ранил его из карабина. Конфликт между мужчинами произошел из-за того, что потерпевший пришел к владельцу оружия в гости и не хотел уходить.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, инцидент произошел в июне прошлого года. Потерпевший по имени Александр в гостях у соседа много выпил. Хозяева дома несколько раз вызывали гостю такси, но тот отказывался уезжать. Хозяин и гость поссорились, началась драка. В конце концов хозяин дома взял охотничий карабин Симонова, несколько раз выстрелил в воздух, а затем дважды в сторону гостя, ранив его в бедра. Скорую помощь пострадавшему он вызвал сам.

Раненого доставили в Артемовскую ЦРБ, прооперировали, а затем вертолетом перевезли в ГКБ № 23 Екатеринбурга. В общей сложности мужчина перенес 5 операций, в том числе пластическую – по пересадке кожи.

Второго участника конфликта на 1 год отправили в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью.

В 2023 году потерпевший подал на обидчика в суд и потребовал компенсации морального вреда. В суде он пояснил, что его ноги сильно пострадали из-за ранения. До инцидента мужчина, несмотря на пенсионный возраст, вел активный образ жизни, а теперь почти не выходит из дома. суд постановил взыскать с виновного 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 44 283 рубля – утраченный заработок, 9713 рублей – ущерб, всего – 803 996 рублей. Ответчик обжаловал решение в апелляционной инстанции, но безуспешно. Свердловский областной суд оставил решение в силе.

Артемовский, Елена Владимирова

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