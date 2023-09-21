Полиция привлекла за хулиганство 17-летнего блогера, оскорблявшего женщин на улице

В Екатеринбурге 17-летний студент оскорблял и плевался в пожилых женщин на улице, снимал себя на видео, а затем выкладывал ролики в своем телеграм-канале. На провокационный контент обратил внимание городской паблик «Zloy_Ekb», а затем и правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, начинающим треш-блогером оказался учащийся одного из городских техникумов. Молодой человек пояснил полицейским, что 10 сентября он поссорился с девушкой и «под влиянием негативных эмоций» решил спровоцировать случайных прохожих. При этом для нападок он выбирал только беззащитных пожилых женщин, которые не могли постоять за себя. На следующий день подросток разместил эти видео в телеграм-канале, но когда прославился, сразу удалил весь контент.

В отношении несовершеннолетнего составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Полицейские также провели с ним профилактическую беседу, сообщили в УМВД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»