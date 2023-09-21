В Екатеринбурге ищут мужчину, который бросил взрывпакет на территорию войсковой части

В Екатеринбурге правоохранительные органы ищут человека, который бросил самодельный взрывпакет на территорию войсковой части.

Как сообщает телеграмм-канал SHOT, инцидент произошел накануне утром. Мужчина, одетый во все черное, бросил на территорию войсковой части в Кировском районе дымовую шашку и взрывной пакет с болтами. Затем он скрылся в ближайшей лесополосе.

К счастью, взрыва не произошло, разрушений и пострадавших нет. Прибывшие на место специалисты изъяли с места и увезли на экспертизу пластиковую бутылку с проводами, примотанными изолентой, верёвку с шайбой и проволокой, дымовую шашку и четыре болта.

По приметам мужчине, совершившему преступление, на вид 40 лет, примерный рост 175 см.

Екатеринбург, Елена Васильева

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