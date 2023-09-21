После нападения группы дебоширов на мужчину с детьми возбуждено дело о покушении на убийство

По факту нападения группы хулиганов на жителя Екатеринбурга в микрорайоне Уктус возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления, собирают и закрепляют доказательственную базу. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. «Необходимо отметить, что в рамках расследования также будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие произошедшему. Ранее в центральный аппарат СК России был представлен доклад», – рассказали в СУ СКР.

Инцидент произошел 17 сентября на улице Щербакова. Житель Екатеринбурга Василий вышел во двор своего дома погулять с детьми и сделал замечание двум южанам, которые бросили окурок на детскую площадку. Те набросились на него с кулаками, но драку остановили соседи. В тот же день на мужчину еще дважды нападали агрессивные уроженцы соседних республик, в последний раз на место приехала полиция и задержала одного из них, сообщает е1.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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