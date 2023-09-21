Отопление дали в 70% соцобъектов Екатеринбурга

В Екатеринбурге завершился первый этап запуска отопления, его итоги подвел сегодня в администрации города замглавы Владимир Гейко. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на сегодня отопление подается в 879 объектов социальной сферы из 1 253 (более 70%), в том числе – в 183 школы, 435 детских садов, 106 объектов здравоохранения, 52 учреждения культуры, 31 помещение, где располагаются объекты физкультуры и спорта.

Техническая возможность подключения обеспечена всем, однако в связи с установившейся теплой погодой пока не все потребители воспользовались ею. Помимо этого, на некоторых участках были выявлены повреждения трубопроводов тепловых сетей, которые Владимир Гейко поручил устранить в максимально сжатые сроки. Жилой фонд подключен более чем на 11%, тепло подается в 920 многоквартирных домов из 7 930.

В соответствии с утвержденным графиком, второй этап пусковых работ по подключению жилого фонда завершится 29 сентября. По всем вопросам, связанным с отоплением жилых домов, горожане могут обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ либо ЖСК. Кроме того, можно позвонить в Екатеринбургскую городскую единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 005 (со стационарного телефона), 222-30-05 (со стационарного и мобильного телефона).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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