На Широкой речке – пожар (ФОТО)

На Широкой речке произошел пожар. Столбы дыма видны из разных районов Екатеринбурга. По предварительным данным, там горят сараи.

«На улице Удельной горят неэксплуатируемые сараи. Площадь пожара 200 квадратных метров. Угрозы жилым домам нет. На месте работают спасатели», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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