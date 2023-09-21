В Екатеринбурге прошли соревнования по аква-биатлону (ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге прошел финал первого Всероссийского марафона «Биатлон-ГТО». На стадионе «Калининец» соревновались 80 команд. Мероприятие проходило в рамках проекта «ФОРЭС» по развитию школьного биатлона. Для тренировок компания передала в подшефные школы 2500 комплектов, в которые входят винтовка на базе MP-61, стрелковый коврик и мишенная установка, с их помощью развернуть линию огня и линию прицела можно в любых условиях за несколько минут. До конца года в учебные учреждения области будет передано еще 500 таких комплектов.

Соревнования по аква-биатлону

Как сообщает «Новый День», сегодня на стадионе «Калининец» состязались более 600 школьников и студентов со всей Свердловской области. Соревнования проходили по двум дисциплинам: биатлону и «аква-биатлону». Учащиеся метали снаряды, бежали эстафету, участвовали в заплывах и, конечно, вели огонь по мишеням.

По итогам мероприятия были определены победители в 20 номинациях. Отметим, что проект «Биатлон в школу, биатлон в ГТО» компания «ФОРЭС» развивает с 2019 года, а в 2021-м был подписан меморандум о сотрудничестве в рамках проекта между Министерством спорта РФ, Союзом биатлонистов России, компанией «ФОРЭС» и свердловским отделением «Юности России», в рамках которого и началась поставка оборудования в школы и колледжи. С момента старта компания направила на его реализацию свыше 148 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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