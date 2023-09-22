Электромонтер погиб от падения вместе с опорой ЛЭП

В Карпинске погиб 39-летний электромонтер. Опора ЛЭП, на которой он работал, упала вместе с ним.

Как сообщали в пресс-службе прокуратуры, трагедия случилась 20 сентября около 16 часов на участке по добыче драгоценных металлов (лицензионный участок россыпи рек Тулайка и Оленья).

«Электромонтер, находясь на опоре линии электропередачи, выполнял работу по отцепке от нее проводов. В момент перекусывания провода опора переломилась у основания. В результате чего работник упал на землю вместе с опорой, получив травмы, не совместимые с жизнью. В ходе проверки будет дана оценка исполнению работодателем требований закона в сфере охраны труда и безопасных условий трудовой деятельности», – рассказали в надзорном ведомстве.

Карпинск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»