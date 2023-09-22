На складе в Кольцово нашли 25 шуб, которые никто не признал своими (ФОТО)

На складе грузового терминала аэропорта Кольцово задержана партия из 25 шуб без обязательной маркировки.

Как рассказали в пресс-службе УТУ, на шубах не было ни информации о стране происхождения, ни наименования производителя, ни документов, подтверждающих декларирование.

За шубами приехал мужчина, пояснивший, что работает водителем у бизнесмена, который собирается эти шубы перепродать. Но сам коммерсант от груза отказался, сообщив, что ничего не покупал и продавать не собирался, и вообще с этим водителем не знаком.

Суть допущенного нарушения пояснил замначальника Уральского таможенного управления Виктор Аманов: «Обязательная маркировка меховых изделий введена в августе 2016 года, чтобы предотвратить подделки и нелегальный ввоз в Россию таких товаров. Продажа этих изделий без специального контрольного знака запрещена».

Поскольку законный владелец шуб не установлен, их обратят в федеральную собственность. Экспертиза показала, что все изделия сшиты из натурального меха: соболя, норки, и лисицы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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