В Екатеринбурге появилась вафельная разметка на перекрестках (ФОТО)

На улицах Екатеринбурга начали наносить желтую вафельную разметку. Впервые ее применили на перекрестке улиц Крауля и Токарей.

«Вафельница» обозначает участок на перекрестке, на который нельзя заезжать при образовании пробки – чтобы не останавливаться и не мешать движению автомобилей в других направлениях. Эта разметка была утверждена правительством России в 2017 году и несколько лет тестировалась в Москве.

Как разъяснили в Госавтоинспекции Свердловской области, новая разметка предназначена для обеспечения безопасности дорожного движения. Согласно статье 13 ПДД, запрещается выезжать на перекресток с вафельной разметкой, если впереди по пути следования есть затор. Остановка на вафельной разметке трактуется как нарушение по ч.1 ст. 12.13 КоАП РФ и наказывается штрафом в размере 1000 рублей.

«Комплексы автоматической фотовидеофиксанции нарушений по выявлению таких фактов уже работают в тестовом режиме», – предупредили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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