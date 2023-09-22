Полиция возбудила уголовное дело против дебошира, угрожавшего в подъезде пистолетом (ФОТО)

В отношении мужчины, устроившего накануне дебош в подъезде дома в Каменске-Уральском, возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

43-летний уралец агрессивно пытался помириться с женой после ссоры и устроил скандал на лестничной площадке. Сын хозяйки квартиры вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители предлагали мирно урегулировать конфликт, но мужчина отреагировал неадекватно, достал пистолет и угрожал навредить себе. Во время переговоров из подъезда были эвакуированы пять человек. После обезвреживания мужчины они вернулись в свои квартиры. Силовики применили спецсредства, чтобы задержать дебошира. Из подъезда его в сопровождении полиции доставили на машине скорой помощи в больницу.

«Предмет, находившийся в руках подозреваемого, оказался сигнальным револьвером модели «Форманта», который был переделан в боевой. Сыщики уголовного розыска при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли 6 патронов и 2 гильзы, а в автомобиле подозреваемого «SsangYong Sports» – коробку из под боеприпасов. По факту хранения оружия полицией решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК РФ. Кроме того, незадолго до вчерашнего ЧП у мужчины было изъято два ружья», – сообщил Валерий Горелых.

Установлено, что мужчина работает слесарем на местном крупном предприятии. Ранее против него было возбуждено уголовное дело за истязания по заявлению жены. Супруги поженились в мае 2023 года, спустя всего несколько месяцев уралец стал избивать женщину.

Сейчас подозреваемый находится под стражей в городской больнице.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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