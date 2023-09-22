В Тугулымском районе открыли три новых ФАПа

В пятницу, 22 сентября, в Тугулымском районе были открыты сразу три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) – в деревнях Колобова, Юшкова и Ядрышникова. Прежде жителям двух из трех этих населенных пунктов ездить за медицинской помощью в райцентр, сообщает ДИП.

Например, деревня Колобова. в которой живет 80 человек, расположена в 7 км от Тугулыма. Добираться туда небезопасно из-за нерегулируемого железнодорожного переезда на дороге. С аналогичной проблемой сталкивались жители деревни Юшкова, что в 14 километрах от Тугулыма. Теперь 100 сельчан, в числе которых 33 ребенка, смогут получить помощь медика в современном ФАПе.

В деревне Ядрышникова проживают 266 человек, из которых 96 – дети. Начиная с восьмидесятых годов XX века ФАП здесь размещался в двухквартирном доме 1974 года постройки. Теперь у него появилось новое здание, в котором продолжит работу заведующая фельдшерско-акушерским пунктом, заслуженный медработник Нина Новосёлова, которая оказывает помощь жителям деревни уже 47 лет.

Тугулым, Елена Владимирова

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