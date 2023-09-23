Три пассажира пострадали в ДТП по вине пьяного водителя

Сегодня ночью на серовском тракте столкнулись три автомобиля, три человека получили травмы.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД, 51-летний водитель «Хендэ Гетц» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями ГАЗ и «Рено Логан». После столкновения «Рено Логан», за рулем которого был 47-летний мужчина, съехал с дороги и опрокинулся. Три его пассажира пострадали, после оказанной медиками помощи на месте ДТП отпущены домой.

Водитель автомобиля «Хендэ Гетц» был пьян, от прохождения процедуры освидетельствования отказался. В отношении него составлен административный материал по ч.1. ст.12.26 КоАП РФ, автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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