В уральском лесу найдены останки мужчины. Предположительно это студент, пропавший 6 лет назад

На южном берегу нижнетуринского водохранилища грибник нашёл человеческие останки. По неофициальным данным, это мог быть студент из Нижней Туры Владислав Ушаков, который пропал без вести в июне 2017 года.

Как сообщает сообщество «Открытый Лесной» ВКонтакте со ссылкой на свой источник, мать погибшего молодого человека опознала его личные вещи – рюкзак и мобильный телефон. Обуви на погибшем не было.

Известно, что студент пропал 9 июня 2017 года. Родным он сказал, что поехал на учебу в институт МИФИ в соседнем закрытом городе Лесном, но там он не появился. Позже выяснилось, что документы, в том числе попуск в закрытый город, молодой человек оставил дома. Влада Ушакова искали правоохранительные органы, волонтеры, местные жители, но безуспешно.

В СУ СКР Свердловской области сообщили, что тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления давности и причины смерти. Явных признаков криминальной смерти нет. Пресс-секретарь ГУМВД Валерий Горелых добавил, что личность погибшего устанавливается.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

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