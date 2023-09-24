Пьяного лихача, протаранившего две машины, задержали граждане

В Заречном пьяный водитель на большой скорости устроил ДТП. Очевидцы задержали его до приезда полиции.

Как сообщает областное УГИБДД, авария случилась около 20.00 в субботу, 23 сентября, на улице Курчатова. Водитель автомобиля «Форд Фокус», мужчина 1988 г.р., вылетел на встречную полосу, столкнулся с автомобилем «Тойота Аурис», после этого машину отбросило в припаркованный «Хендай IX 35». Люди не пострадали.

«4 канал» опубликовал видео, на котором возмущённые очевидцы усаживают пытающегося сбежать виновника ДТП на заднее сиденье его машины и не дают ему уйти.

Полиция установила, что водитель «Форда» – местный житель. Результат медицинского освидетельствования показал наличие 1,400 мл/л алкоголя в его крови. Теперь мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Автомобиль задержан, помещен на спецстоянку.

Заречный, Елена Владимирова

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