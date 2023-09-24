Не больше литра в сутки. Бойцам на спецоперации не хватает воды

Бойцов одного из батальонов, находящихся сейчас в зоне СВО, ограничили в питьевой воде.

Об этом сообщил в своём телеграм-канале житель Екатеринбурга, пиарщик Платон Маматов, который в прошлом году ушёл на фронт добровольцем.

По словам Платона, бойцам третьего батальона 39 ОМСБР установили норму воды по литру в сутки на человека, при том, что всё питание они получают исключительно в сухом виде.

К проблеме планируется привлечь внимание военной прокуратуры и депутатов Госдумы.

«Новый День» будет следить за развитием ситуации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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