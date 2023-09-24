За один выходной уральские гаишники остановили десятки пьяных водителей

Минувшая суббота, 23 сентября, была отмечена большим количеством пьяных за рулём.

Как сообщили в областном УГИБДД, за день от процесса управления автомобилем отстранили 38 пьяных водителей.

Еще 19 водителей отказались от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения.

36 человек управляли автотранспортом, не получив водительских прав. Еще трое были лишены прав за различные нарушения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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