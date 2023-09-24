российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 24 сентября 2023, 11:48 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

За один выходной уральские гаишники остановили десятки пьяных водителей

Минувшая суббота, 23 сентября, была отмечена большим количеством пьяных за рулём.

Как сообщили в областном УГИБДД, за день от процесса управления автомобилем отстранили 38 пьяных водителей.

Еще 19 водителей отказались от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения.

36 человек управляли автотранспортом, не получив водительских прав. Еще трое были лишены прав за различные нарушения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,