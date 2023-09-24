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Воскресенье, 24 сентября 2023, 18:10 мск

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Паломники завершили 180-километровый Крестный ход в честь Симеона Верхотурского (ФОТО)

Фото пресс-службы Екатеринбургской епархии

Вечером 24 сентября Симеоновский крестный ход, прошедший 180 км от Алапаевска до Верхотурья, прибыл в духовную столицу Урала.

В Свято-Николаевский мужской монастырь вошли 85 крестоходцев. Первым делом участники молитвенного шествия помолились у раки с мощами святого праведного Симеона.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий возглавили малую вечерню.

Напомним, Симеоновский крестный ход имеет большую историю, и в новейшей истории этот крестный ход проходит 15-й раз. «Праведный Симеон оказывает большую помощь, и даже Симеонова тропа уже прославлена своими чудесами: болезни проходили, у кого не было детей – появлялись дети, в общем, жизнь налаживалась», – говорил организатор Симеоновского крестного хода Олег Морозов.

Верхотурье, Елена Владимирова

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