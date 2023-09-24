Автобус с детьми попал в ДТП (ФОТО)

В районе станции Дружинино попал в ДТП микроавтобус с детьми. Есть пострадавший.

На 293 км трассы Екатеринбург – Пермь водитель автомобиля «Опель» при совершении разворота столкнулся с микроавтобусом, в котором было 15 детей и 5 взрослых. Они ехали из Оленьих Ручьев. Одного ребёнка, по данным РИА «Новый День», доставили в больницу с травмой. За остальными едет автобус.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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