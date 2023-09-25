24 сентября в Екатеринбурге стало самым теплым за 143 года

Вчера в Екатеринбурге был установлен очередной погодный рекорд в этом году. Воздух днем прогрелся почти до +24 градусов, а среднесуточная температура составила +17,4 градуса. Это было самое теплое 24 сентября за 143 года, за более ранний срок данных нет.

Об этом пишет телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге» , который ведет синоптик Алексей Пулин. Кроме того, вчера был самый теплый день с 19 августа.

Сегодня аномальная для сентября погода еще задержится в Свердловской области, но к вечеру начнет холодать.

«В понедельник на территории Свердловской области сохранится исключительно теплая для конца сентября погода. Над Средним Уралом будет расположена умеренно-теплая воздушная масса, поступившая в регион накануне. Днем 25 сентября по области вновь ожидается прогрев до +25 градусов, – сообщает синоптик. – Ближе к вечеру северных границ области достигнет холодный атмосферный фронт, приближающийся с северо-запада. На фронте пройдут небольшие осадки, преимущественно в северных районах. Через Екатеринбург фронт пройдет во вторник утром, и, скорее всего, посуху».

В регион придет более холодный воздух. В среднем температура понизится на 6-7 градусов. Но значения все равно будут выше климатической нормы (в Екатеринбурге это +7..+8 градусов в последнюю неделю сентября). Всю текущую неделю днем будет от +14 до 19 градусов, ночами от +8 до +10 градусов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»