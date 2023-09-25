У «уральского пельменя» украли ноутбук со сценами из нового сериала

У актера «Уральских пельменей» Сергея Ершова в воскресенье вечером украли ноутбук, в котором хранились материалы для нового шоу.

Актер обратился за помощью к жителям Екатеринбурга.

«Сегодня на улице Тургенева 22, в Екатеринбурге в 20.00 часов вскрыли мою машину, в которой лежал рюкзак с ноутбуком. В ноутбуке материал по новому проекту- сериал на СТС. За информацию или возврат – вознаграждение», – написал Ершов на своей странице «Вконтакте».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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