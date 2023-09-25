Теплослав и Капелька рассказали детям о безопасном тепле и сохранении природы (ФОТО)

Школьники и студенты Екатеринбурга в игровой форме познакомились с правилами безопасности при обращении с теплом и узнали больше о сохранении окружающей среды.

Квест состоялся в минувшие выходные в рамках областного Фестиваля «Осень Уральского следопыта» в Шарташском лесопарке. Свердловский филиал компании «Т Плюс» разбил поставленные задачи на два этапа – «Безопасность тепла» и «Береги природу с «Т Плюс».

На первом этапе участников квеста встречал директор Энергограда Теплослав. Ребятам помладше он объяснял, почему нельзя бегать у открытых люков, подходить к трубе теплотрассы, если из нее вытекает вода, нельзя трогать электрические провода. Школьникам задавали вопросы и предлагали варианты ответов, один из которых был правильным, а другой – шуточным. Например, что нужно сделать, если видишь на пути большую лужу – залезть в середину и измерить ее глубину, или обойти стороной, потому что под водой может быть открытый люк. Подросткам постарше Теплослав задавал вопросы о том, откуда в домах берётся горячая вода и электричество, как устроена система теплоснабжения.

Хозяйкой второго этапа была Капелька – сказочный персонаж, который символизирует чистую воду, а в более широком смысле – окружающую среду. Она рассказала ребятам, как важно беречь природу, и провела подвижную игру по сортировке мусора. Подобные мероприятия энергетики проводят регулярно – в школах, торговых центрах, парках, во всех территориях присутствия компании.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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