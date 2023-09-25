Из-за жары на Урале погибли посевы на 6,5 тысячах гектаров

В свердловском министерстве АПК подвели промежуточные итоги уборочной кампании. Несмотря на жаркую и засушливую погоду в конце весны и начале лета, серьезных негативных последствий удалось избежать.

«Этот год был засушливым, в апреле-мае мы с большой тревогой смотрели, как формируется колос, как формируются растения. На 6,5 тысячах га из-за засухи была гибель посевов. Но это только 0,8% от общей посевной площади Свердловской области. Культуры вызрели достаточно рано. Агпропромышленный комплекс работает стабильно, оснований для беспокойства нет, овощей и картофеля хватит на зимний и весенний период», – рассказала на пресс-конференции министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

На сегодняшний день зерновые и технические культуры убраны на 76,5% плановой площади, картофель – на 46,5%, овощи на 32%. Урожайность картофеля и овощей заметно выше, чем в прошлом году.



Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»