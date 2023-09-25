Находящегося в федеральном розыске преступника поймали при попытке залезть на кран

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали пьяного хулигана, который незаконно пробрался на стройку. Оказалось, что гражданин находился в федеральном розыске.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, бойцов вызвали на стройплощадку на улице Михеева, куда ранее проник неизвестный пьяный мужчина. Приехав на место, росгвардейцы увидели молодого человека, который пытался забраться на башенный кран. На замечания мужчина не реагировал, только матерился. Буяна задержали и доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанным оказался 32-летний житель Ревды. При проверке по учетам выяснилось, что мужчина числится в федеральном розыске за местным отделом полиции. В апреле текущего года он проходил фигурантом по уголовному делу по краже. О его задержании было сообщено инициаторам розыска.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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