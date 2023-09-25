В Академическом для детей запустили интерактивный квест: можно отправиться хоть в Антарктиду, хоть на море (ФОТО)

В Академическом районе для детей запустили интерактивный квест «Большое путешествие». Гуляя во дворах квартала Eleven и захватив с собой смартфон, можно будет не только побывать на море, в пустыне, Антарктиде, но и узнать много интересного про обитающих там животных.

Дворы квартала Eleven еще при проектировании создавали в стиле определенной природной зоны: здесь есть «Антарктида», «Тайга», «Джунгли», «Горы», «Пустыня» и «Море». Чтобы детям было еще интереснее гулять, в районе запустили интерактивный квест «Большое путешествие», для которого понадобится смартфон и скачанное приложение AR-travel. После нажатия кнопки «Начать квест» активируется камера телефона. В каждой природной зоне нужно будет найти определенную карточку (на них изображены фрагменты животных и птиц) и сфотографировать ее.

«Искать животных и птиц нужно именно в том порядке, в каком они показаны в приложении. После того, как фото будет собрано полностью, игроку становится доступна любопытная тестовая информация о животном и семь необычных фактов о нем в аудиоформате. В каждой природной зоне «спрятались» по 6-8 обитателей, которых нужно найти», – рассказал разработчик приложения Евгений Кришталь.

Когда все задания в одной природной зоне будут выполнены, можно отправляться в путешествие в следующую локацию. Кстати, между игровыми площадками в этом квартале нет автомобильных дорог, так что «путешествие» будет безопасным.

«Делать необычные дворы – очень смело. Мы экспериментируем и ищем возможности для того, чтобы нашим жителям было интересно. Интерактивная игра позволяет ребятам расширять кругозор, тренировать внимание, память и сообразительность. Думаем, приложение будет полезно также педагогам и родителям, а квест станет увлекательным обучением», – отметила одна из авторов идеи, руководитель направления развития территорий АО СЗ «РСГ-Академическое» Юлия Юркова.

Добавим, что Eleven – не единственный квартал в Академическом, где используются интерактивные решения. В соседнем «Близком» есть граффити со спортсменами, на которой указано приложение для скачивания. После его установки программа предложит поиграть в теннис, футбол или баскетбол.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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