Байкеры, беременные, спецслужбы. В центре медицины катастроф рассказали, кто приходит на курсы первой помощи

Около 8 тысяч человек за год проходят обучение в территориальном Центре медицины катастроф Свердловской области. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщили представители ЦМК. Они рассказали, что на курсы первой помощи к медикам приходят обучаться сотрудники МЧС, МВД, ФСБ, а также пожарные, педагоги и обычные люди. Например, каждую весну курсы актуальны для байкеров, которые готовятся к мотосезону. Безотносительно сезона поступают заявки на обучение детской первой помощи от беременных .

«Чем больше людей будут владеть навыками первой помощи, чем больше людей будут грамотно оказывать первую помощь, тем больше будет возможности спасти человеческие жизни», – прокомментировала заведующая отделом организации экстренной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях ТЦМК Елена Медведева.

Также в центре сообщили, что обучают и врачей, в том числе «неэкстренных» специализаций.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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