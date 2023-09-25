В третьем по величине соборе России прошла праздничная служба в честь уральского святого (ФОТО)

Сегодня в Верхотурье прошли торжества в честь святого праведного Симеона Верхотурского, которого особо чтят на Урале, но знают и во всем православном мире. Праздничная служба, которую возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий прошла в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского монастыря.

Как уже писал «Новый День», Верхотурье постепенно преображается – в восстановление храмов и исторических памятников вкладываются уральские меценаты, а власти поддерживают их усилия, помогая городу с благоустройством, в том числе за счет нацпроектов. Это ценят и миряне, и клирики. «За прошедшие несколько лет изменился центр города – он был благоустроен, появились прекрасные набережная и парк. Не менее интенсивно меняется и монастырь. Люди видят это движение вперед. Знаете, когда растет дерево – оно растет незаметно, постепенно, из года в год, и мы знаем, что оно вырастет. И вот монастырь небыстро, но постоянно меняется, умножается братия, благоустраивается территория. Замечательная сень над ракой святого Симеона украшена иконами, которые написали сестры святой Ново-Тихвинской обители. И, конечно, большие капитальные вложения, которые ведутся усердием нашего губернатора Евгения Владимировича Куйвашева и заботами учредителей Фонда святой Екатерины», – сказал Владыка Евгений.

Как передает «Новый День», в третьем по величине храме России (после московского Храма Христа-Спасителя и петербургского Исаакия) собрались сотни верующих, чтобы поклониться мощам святого Симеона, важнейшей святыне Русской православной церкви.

«Симеон Верхотурский творит чудеса, его знают во всем мире. Приятно видеть, что собор наполнен людьми. Учредители Фонда святой Екатерины продолжают уделять внимание восстановлению храмов монастыря, и Верхотурье меняется от года к году», – сказал директор фонда Александр Андреев, также прибывший в Верхотурье на богослужение.

Особое внимание уделили в этот день крестоходцам – почти сто человек в течение 11 дней с молитвой проделали трудный путь, дойдя пешком из Алапаевска в Верхотурье, неся иконы с изображением великомученицы Екатерины и праведного Симеона. «Это был удивительный крестный ход, даже погода помогала – не было ни одной капли дождя», – поделился впечатлениями организатор крестного хода Олег Морозов.

Он рассказал журналистам, что в этом году паломники прошли 180 км, а в следующем планируют пройти вдвое больше, отправившись в Верхотурье прямо из Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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