В Свердловскую область пришел грипп: выявлены первые случаи А (Н3N2)

В Свердловской области на минувшей неделе выявлены первые случаи гриппа А (Н3N2). Всего ОРВИ за семь дней заболели свыше 39 тысяч человек, что больше среднемноголетнего уровня на 4%.

«Заболеваемость ОРВИ ниже предыдущей недели на 6%, но выше среднего многолетнего уровня на 4%. В структуре заболеваемости 64% составляют дети», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Чаще всего при лабораторных исследованиях выявлют риновирус.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрирован 18621 случай заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 2,8% и выше средних многолетних показателей на 3,3%. Больше всего заболевших было в Богдановиче, Невьянске, Талице и Сухом Логу.

От гриппа на текущий момент привито 15,2% населения (652 тысячи человек) при необходимости вакцинировать 65%. Врачи рекомендуют не тянуть с прививкой, а также соблюдать меры профилактики.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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