Рабочие спасли ребенка из горящего дома с помощью экскаватора

Бригада строителей, работавшая сегодня ночью на улице Бисертской в Екатеринбурге, спасла ребенка из горящего дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, пожар на 3-м этаже 5-этажного дома начался 25 сентября в 22:32. Спасатели эвакуировали 9 человек, в том числе одного ребёнка. К полуночи пожар потушили.

Очевидцы рассказывают, что еще до приезда пожарных одного ребенка спасли рабочие, которые прокладывали неподалеку водопровод. Они подогнали к стене дома экскаватор, развернули ковш, залезли в него и поднялись на третий этаж. Один забрал ребенка, второй проверил всю квартиру – есть ли кто-то еще, пишет паблик «Инцидент. Екатеринбург».

ИА «Ночные новости» называет имена рабочих: экскаваторщик Алексей Шилкин, монтажник Виларит Зиятдинов и электрогазосварщик Влад Загрутдинов.

фото – ИА Ночные новости

Екатеринбург, Елена Владимирова

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