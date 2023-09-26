На Землю обрушились магнитные бури

Астрофизики сообщили о магнитной буре, которая обрушилась на Землю. Воздействие началось вечером в воскресенье и пока продолжается – сегодня, во вторник, возможны повторные всплески активности на Солнце. Это уже четвертая магнитная буря с начала осени. Напомним, за все лето было зарегистрировано три таких явления.

«Максимальная мощность как летних, так и осенних бурь пока уступает событиям, наблюдавшимся весной, когда, в частности, была зарегистрирована буря уровня G4 (предшествующий класс перед бурями высшего уровня G5). Бури лета и осени пока достигали лишь значения, близкого к G3. Причиной бури являются солнечные вспышки в центральных областях видимого солнечного диска. В настоящее время активность в этих зонах продолжается, и возможны новые выбросы плазмы в сторону Земли. В этой связи рекомендуется следить за прогнозом магнитных бурь, а также за графиками вспышечной активности. На неделе также сохраняется вероятность вспышек высшего балла X», – сообщили в

Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. Ранее астрофизики предупреждали, что активность на Солнце и, как следствие, число и сила магнитных бурь на Земле, будут расти, а пик придется на следующий год.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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